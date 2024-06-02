نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية اعتبارًا من الموسم الزراعي المقبل، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتأكد من صحة هذه الأخبار.

التوضيح الرسمي

وفقًا للمعلومات المتوفرة، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفيًا قاطعًا صدور أي قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم الزراعي المقبل.

وأكدت الوزارة استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية كمكون أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، ولتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

أهمية دعم الأسمدة الزراعية

تذكر الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تبلغ نحو 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى إلى تحقيق فعالية أكبر في توزيع الأسمدة المدعومة.

تمثل منظومة "كارت الفلاح" جزءًا من هذه الجهود، حيث تضمن وصول الدعم للمستحقين من الفلاحين بشكل شفاف وعادل.

نداء للإعلام والمواطنين

وفي ختام التصريح، تناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام والمرتادين لمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة الأخبار. كما تحث على عدم انتشار الشائعات التي قد تثير البلبلة بين الناس.

للإبلاغ عن الشائعات

يمكن الإبلاغ عن أي شائعة أو معلومة غير صحيحة عبر الأرقام التالية طوال الأسبوع:

- الواتس آب: 01155508688 / 01155508851

- البريد الإلكتروني: [email protected]

تأكيدًا على الشفافية والموضوعية في نقل الأخبار، تأمل الحكومة أن يكون التواصل الإعلامي مسؤولًا وفعالًا في خدمة المجتمع وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمعلومات الصحيحة والموثوقة.