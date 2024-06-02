نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تطبيق زيادة سعر الخبز المدعم.. تفاصيل صرف 10 كيلو دقيق شهريًا للفرد على بطاقة التموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءً على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بتنظيم عملية تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية، تزامنًا مع تطبيق زيادة في أسعار الخبز المدعم اعتبارًا من بداية شهر يونيو الحالي.

هذا الإجراء جاء بناءً على استعراض القوانين ذات الصلة والتي تنظم عملية الإنتاج والتسويق للخبز في مصر.

ملخص لقرارات مجلس الوزراء

المادة الأولى

- استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بحصصه المقررة وبالأوزان والمواصفات المحددة.

- تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

- 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جم وبالمواصفات المقررة.

المادة الثانية

- تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.

- الهدف هو ضمان استمرار دعم الخبز كجزء أساسي من الأمن الغذائي، وتخفيف العبء على المزارعين.

المادة الثالثة

- تكليف شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد المبالغ المطلوب سدادها للهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز.

- السداد يتم عبر حسابات المخابز في البنوك، بناءً على مبيعات كل رغيف.

المادة الرابعة

- استمرار توزيع وصرف دقيق المستودعات بالأسعار والمواصفات المقررة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017م.

- الدقيق يُصرف بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم، عبر بطاقات التموين الذكية.

المادة الخامسة

- القرار يعمل اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، ويشمل تطبيق حصة الفرد من العيش على بطاقة التموين، والتي تتضمن 5 أرغفة في اليوم.



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بهذا، تؤكد الحكومة التزامها بتقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية لضمان استمرارية توفير الخبز المدعم للمواطنين بأسعار ميسرة وبمواصفات مضمونة.