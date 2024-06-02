نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 20 طنا و813 كيلو مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات كبدة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لكونها تعد مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال إطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير ٣٥ محضر وضبط عدد ( ٢٠ طن و٨٣١ كجم ) مصنعات لحوم ومصنعات هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وفي مجال الطب الوقائي تم استكمال فعاليات الحملة القومية حيث تم تحصين ( ١٤٤٧١١) رأس ماشية ضد مرض " الجلد العقدي، الحمي القلاعية " ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تم سحب عينات لعدد ٣٦ مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين عدد ( ٣٦٦٠٠ ) طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تنفيذ زيارات منزلية استهدفت عدد ٢٣ منزل، إلي جانب أنه تم استخراج عدد ٣٢٠ تصريح ذبح لعدد ( ٣٢٤ ) الف طائر.

وفي مجال القوافل الطبية العلاجية تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية وعمل رش وتجريع وعلاج عدد ( ٢٣١٠ ) رأس ماشية، إلي جانب تتظيم ٦١ ندوة إرشادية لتوعية المربيين عن كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة وأهمية التحصين ومرض السعار.

وفي مجال إدارة المجازر والمذبوحات تم ذبح عدد( ١٣٢٧٠ ) رأس ماشية، وذبح ( ١٣١٧٩٨٠ ) طائر.

وفي مجال الصحة العامة والامراض المشتركة تم عمل أختبارات بروسيلا باجمالي عدد ( ٣٢٠١ ) رأس ماشية، وتحصين عدد ( ٣٢٥ ) رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن أستهدفت عدد ( ٢٧٤٤ ) ابقار وجاموس.

وفي مجال التلقيح الاصطناعي تم تلقيح عدد ( ٧٤٠ ) رأس ماشية، وعمل متابعات لعدد ( ٥٤٨ ) رأس ماشية، وعدد ولادات ( ٣٦٣ ) رأس.

وفي مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم عدد ( ١٧٧٩ ) رأس ماشية إلي جانب أنه تم التأمين علي عدد ( ٣١٦ ) رأس ماشية.

وفي نفس الاطار تمكنت جهود محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط مخزن به 3.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة كرداسة وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم ضبط سيارة نقل محملة ب 1.5 طن عجينة سجق وسجق غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر بالواقعة بإجمالي 5 طن مضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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