نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في مصر من الأحد 2 يونيو إلى الجمعة 7 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس للفترة من الأحد 2 يونيو حتى الجمعة 7 يونيو، حيث يُتوقع سيطرة طقس شديد الحرارة على أغلب مناطق البلاد نهارًا، مع ارتفاع الحرارة على السواحل الشمالية واعتدالها ليلًا في شمال البلاد، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تتراوح درجة الحرارة العظمى نحو 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: من المتوقع أن تسجل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: يُتوقع أن تصل العظمى إلى 45 درجة مئوية.

الأحوال البحرية والرياح



تشهد شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابات في الملاحة بفعل سرعة الرياح التي قد تصل إلى 60-40 كم/ساعة وارتفاع الأمواج إلى مترين. كما تشهد مناطق أخرى نشاطًا للرياح قد تثير الرمال والأتربة في جنوب سيناء.

تعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الموجة الحارة



توجه الهيئة باتخاذ بعض التدابير الوقائية خلال فترة الموجة الحارة:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترات الطويلة.

- شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

- عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- ارتداء غطاء للرأس عند الخروج خلال ساعات النهار.

- متابعة النشرات الجوية للحصول على تحديثات مستمرة.



يستمر الطقس في مصر في الأيام القادمة بالاستقرار على هذه الأحوال، مع استمرار الحرارة الشديدة والاعتدال في بعض المناطق خلال الليالي. ينصح المواطنون باتباع الإرشادات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحفاظ على سلامتهم خلال فترة الطقس الحار.