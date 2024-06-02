وزارة العمل : تعاون مع مؤسسة ”الناس لبعضهم” فى مجال التدريب المهنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان ، نظمت فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ومؤسسة " الناس لبعضهم " ، شهده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وذلك بهدف العمل على تدريب وتنمية مهارات شباب المحافظة ، على مختلف البرامج التدريبية بما فيها ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لإعدادهم لسوق العمل ، مع إقامة مشروعات صغيرة وفقاً لأحدث النظم لتوفير حياة كريمة ، وتحسين مستوى المعيشة لهم ، فى إطار الإهتمام المتواصل من القيادة السياسية للاستثمار الأمثل فى العنصر البشري ، والتأكيد على أهمية تنمية مهارات الشباب من الجنسين لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مجانية بما يساهم فى القضاء على البطالة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ،و تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المتخصصة لتوفير برامج تدريبية مستحدثة تواكب المتغيرات العالمية وتتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، ووقع مدير المديرية على البروتوكول ممثلاً عن مديرية العمل ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية وممثلاً عن مجلس أمناء المؤسسة ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن " الناس لبعضهم " أصبحت منصة وقبلة لكل الأسوانيين حيث تبنت العديد من القضايا والملفات الهامة ، وامتلكت فريق بحث مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات فى كافة مناحى الحياة ، وتم إستكمال سلسلة النجاحات بإنشاء مؤسسة لتكون بمثابة كيان قانونى يعمل تحت مظلة التضامن الإجتماعى وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 1994 ، لافتاً إلى أنه فى إطار كون المؤسسة رائدة فى مجال التنمية والتدريب لما تمتلكه من خبرات التنظيم والإدارة والاتصال المجتمعي فتكامل ذلك بتوقيع بروتوكول التعاون مع مديرية العمل لتوفير خدمة تدريبية لأبناء المحافظة على الوجه الأكمل .