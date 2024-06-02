نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وزيادة معاشات شهر يونيو 2024 في مصر: كل ما تحتاج إلى معرفته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سيكون قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف يوم 16 يوليو 2024.

وتم تقديم موعد صرف المرتبات بدءً من السادس من يونيو بدلًا من الثالث والعشرين من نفس الشهر.

هذا القرار يأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول عيد الأضحى وانتهاء السنة المالية، بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين وضمان استقرارهم المالي خلال هذه الفترة الحساسة.

زيادة المعاشات لشهر يونيو 2024

اصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لمستفيدي المعاشات استجابةً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن هذه الزيادة رفع قيمة المنحة إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.