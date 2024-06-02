نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الامتحانات بأيام.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستعداد للامتحانات.

قال الخبير التربوي، بمنشور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إنه لا شك أن مراجعة الطالب بمفرده الدروس والتدريبات استعدادا للامتحانات هي الأفضل، إلا أن المراجعة الجماعية قد تكون هي الأفضل تحت بعض الظروف تشمل:

- شعور الطالب بالملل وعدم القدرة على الاستذكار أو التحصيل أو المراجعة بمفرده

-عدم وجود ظروف مناسبة لاستذكار الطالب في منزله

-شعور الطالب بالعجز عن حل الكثير من الأسئلة أو عدم القدرة على فهم بعض المعلومات والتي قد ييسرها له زملاؤه في مجموعة المراجعة

-الا يزيد عدد الطلاب عن ستة أو سبعة طلاب في مجموعة المراجعة

-أن يكون المكان متسعا بحيث يشمل جلوس جميع الطلاب بشكل مريح في أثناء المراجعة

-أن يكون جميع الطلاب أو معظمهم من ذوى المستوى الدراسي الأعلى من المتوسط أو المتميز؛ فوجود طلاب منخفضي التحصيل قد يقلل من الفوائد المرجوة من المراجعة

.ان تقتصر المراجعة على حل الامتحانات والتعرف على الإجابات وأسباب كون كل إجابة صحيحة أو خاطئة، وأن يناقش الطلاب الحلول مع بعضهم بشكل علني حتى تتحقق الاستفادة

-أن تشمل المراجعة أحيانا قيام الطلاب بشرح النقاط الصعبة التي قد لا يفهمها الطلاب الاخرون في المجموعة

-يفضل أن تكون المراجعة تحت إشراف الكبار من أولياء الأمور حتى يمكن توفير ما يحتاجون اليه أو التدخل لوقف أي تضييع للوقت بلا جدوى

-يفضل أن تكون المراجعة مع طلاب لديهم سابق معرفة ببعضهم البعض حتى لا يضيع الطلاب وقتا كثيرا في التعارف على بعضهم البعض

- الا تشمل المراجعة قيام الطلاب بحفظ معلومات كثيرة جديدة لأول مرة، لان ذلك يهدر وقت المراجعة بلا جدوى

-تقييم الطالب بعد انتهاء المراجعة مدى استفادته منها لاتخاذ قرار باستمرارها في أيام تالية أو التوقف عنها.

جدير بالذكر، يستعد طلاب الثانوية العامة 2023/2024، لعقد الامتحانات بداية من يوم 10 يونيو 2024 لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو الجاري.