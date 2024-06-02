نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا: تحليل وتوصيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن آثار زيادة أسعار الكهرباء على الفئات الأولى ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعتبر من أكثر الفئات حساسية اقتصاديًا في البلاد.

البيانات الرئيسية

1. تكاليف الإنتاج والإيرادات:

- استهلاك محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت يبلغ 15 مليار جنيه شهريًا.

- إيرادات الكهرباء لا تتجاوز 5 مليارات جنيه شهريًا.

- نسبة التحصيل من استهلاك البترول لا تتجاوز 35%.

2. التحديات والمشاكل:

- وجود فاقد كبير في الكهرباء بسبب عدم تحصيل بعض المواطنين لفواتيرهم.

- التلاعب بالكهرباء يؤثر سلبًا على استدامة النظام واقتصاد الدولة.

مناقشات المجلس

المجلس يناقش في جلسته العامة اليوم، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

التوصيات

1. مكافحة سرقة التيار الكهربائي:

- تطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لتقليل الخسائر التي تعاني منها شركات توزيع الكهرباء.

2. تعزيز الطاقة المتجددة:

- منح حوافز للمواطنين والمصانع لبناء محطات طاقة شمسية لتقديم بدائل للكهرباء.

- تنفيذ مشروع تمويلي يوفر قروضًا تقسط دون فوائد للمشروعات الطاقوية.

3. الاستفادة من الموارد الطبيعية:

- تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

4. إعادة النظر في الدعم والمنح:

- ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح الاجتماعية لتحسين استفادتها من الاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، بما في ذلك معاش الضمان الاجتماعي.

توصيات التقرير تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة وتحسين الاستفادة من الموارد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.