نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024/2025 عبر الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وارتفعت محركات البحث عبر تطبيق جوجل خلال الساعات الماضية عن موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 بالقاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وكانت الأوراق كالتالي:

١- شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

٢- شهادة ميلاد مميكنة 3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.

٣- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.

٤- صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.

٥- إثبات السكن من إيصال «غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق».

٦- ملء البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحي.

٧- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهي، «طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات».