وزارة العمل : اختبار نظرى وعملى فى ختام برنامج تدريبى مجانى لفتيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات إختبار نهاية الدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، لـ 10 متدربات ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية ، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة بقرية كفر شلشلمون بمنيا القمح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، ومتابعة إجراء الإختبار العملي والنظرى ، ومن مميزات التدريب أنه مجانى ، وتحصل المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ويتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة ، وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للإلتحاق بفرص عمل لائقة ، او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير مزيد من فرص التدريب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والإستثمارى لتحقيق هذا الهدف ، وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر فعاليات الإختبار محمد عبدالجواد مسئول التشغيل الداخلي بمديرية العمل ، وناصر عبدالشفيع مدير مكتب عمل منيا القمح ، ومحمد عامر مفتش بمكتب عمل منيا القمح ، ومحمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة .