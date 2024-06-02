السكة الحديد : توفر خدمة جديدة لحمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 02:25 مساءً - تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب وذلك من خلال خدمة للمسافرين وهى كالاتى :

1 – خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد إجتيازهم للأستعلامات الأمنية وإرتداء أفرادها لزى موحد كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا على جمهور الركاب.

2 – خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين وذلك مقابل مادى يحدد بالساعة وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أى عائق

3 – خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب : خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلا عليهم عن طريق التواصل مع الارقام الاتيه: الخط الساخن 01200009540/01070030057/01070030058

وللاستعلام والشكاوي :01080801018 /0108081019

وتم تطبيق تلك الخدمات بالمحطات الاتيه كمرحله اولي وهي : القاهره – الجيزه – الاسكندرية – سيدي جابر – الاقصر – اسوان وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الاخري

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب وذلك حفاظاً من الهيئة على أمتعة وممتلكات السادة الركاب وسعياً من الهيئة دائما على خدمة وراحة جمهور الركاب