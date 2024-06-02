صرف منحة 500 جنيه إضافية للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس الأمانة العامة لبيت الزكاة والصدقات، بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

موعد صرف منحة الزكاة والصدقات



أعلن بيت الزكاة والصدقات في بيان يوم الخميس، 30 مايو 2024، أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024 بدأ يوم السبت، 1 يونيو.

أماكن صرف منحة الـ 500 جنيه



تُصرف منحة الـ 500 جنيه من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. تشمل هذه المنحة مبلغ عيد الأضحى المبارك، وذلك لإدخال السرور على المستحقين ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

المستحقون لصرف الإعانات الشهرية



أوضح بيت الزكاة والصدقات أن صرف الإعانات الشهرية يندرج تحت برنامج "سند"، الذي يهدف إلى تقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية.

هذا البرنامج يعد أحد المبادرات التنموية لبيت الزكاة والصدقات لدعم الفقراء والمحتاجين.

مواعيد عيد الأضحى 2024



- السبت، 15 يونيو 2024: وقفة عرفات

- الأحد، 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى

- الاثنين، 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى

- الثلاثاء، 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى

- الأربعاء، 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى

دعا مفتي الجمهورية، الدكتور أحمد الطيب، المصريين المقيمين بالخارج للمساهمة في هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى تحقيق التكافل والتكاتف بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الأضحية فرصة مناسبة لإرسال المساعدات إلى الأقارب والفقراء في مصر.