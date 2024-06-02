نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرئيس حي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرئيس حي العمرانية في اطار خطه التدوير الدورية التي يتم إجراءها لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وضمان تنفيذ التكليفات المسندة علي اكمل وجه بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف توفيق جمال توفيق عميرة وسيد عبد الله السيد نواب لرئيس حي العمرانية وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

كما شمل قرار اللواء أحمد راشد تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي وهشام ابو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.