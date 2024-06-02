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أحمد جودة - القاهرة - مبروووك.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"

مبروووك.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL".. اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

وأعرب محافظ المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين فى الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد المحافظ على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.