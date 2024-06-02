نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون مشترك بين نقابتي “البيطريين” و"الزراعيين" في تسيير قوافل مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، التقى بالدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، لبحث سبل التعاون بين النقابتين في المستقبل لصالح أعضاءهما.

أكد الجانبان على أهمية التعاون لخدمة الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين كجناحي النهضة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق سلامة الغذاء والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر في عام 2030.

وجاءت أولى ثمار التعاون بين النقابتين من خلال انضمام نقابة الأطباء البيطريين إلى بروتوكول التعاون مع النقابات المهنية الأخرى، مثل الزراعيين والمعلمين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لتوفير دورات مدعومة لأعضاء النقابة.

اتفق الجانبان أيضًا على إتاحة دخول نادي الزراعيين بالدقي للأطباء البيطريين بنفس معاملة أعضاء المهن الزراعية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل بيطرية زراعية مجانية، تستهدف المناطق الحدودية قبل توسيع نطاق توزيعها على مستوى الجمهورية.

كما اتفق الجانبان على انضمام نقابة الأطباء البيطريين إلى بروتوكول تعاون نقابتي المعلمين والزراعيين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء لتدريب أعضاء تلك النقابات على إقامة مشروعات في القطاع الزراعي تهدف لتوفير فرص عمل وفتح أسواق عمل جديدة لأعضاء النقابات الثلاثة.