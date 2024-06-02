حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المخدرات والأسلحة النارية والذخائر والهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى الهيروين، الشابو) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية).

ضبط قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة).

تنفيذ عدد (672) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى الهيروين، الشابو).. وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).