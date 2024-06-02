رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 05:25 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، ومؤكدا التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.

وفيما يتعلق بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، أوضح وزير الكهرباء، أنه تم تركيب عدد 213 ألف عداد ذكي، وعدد 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تشغيل خطوط الربط بجميع مراكز المعلومات وتشغيل قنوات الربط مع شبكات المحمول للمشروع.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.