مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 05:25 مساءً - إستمراراً للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع ، وتأكيداً على دعم مصر للقضية الفلسطينية فى مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولى للإضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة .

إنطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولى من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة ، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان .

ولتمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالى القطاع جراء إستمرار الحرب داخل القطاع .