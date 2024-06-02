التحالف الوطني ينظم مراجعات نهائية بالمجان لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 05:26 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت أمانة محافظة الإسماعيلية، مراجعة نهائية بالمجان لما يقرب من 500 طالب بالصف الثالث الثانوي، لمادة علم النفس والاجتماع، ليصل عدد الطلاب في سلسلة المراجعة النهائية التي نظمتها أمانة الإسماعيلية حتى الآن، إلى 1620 طالب في المرحلة الثانوية.

وقدم التحالف الوطني خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منها أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات.





بالإضافة إلي إطلاق مبادرة ازرع، التي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية في مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة في السودان.





كما يقدم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي خدماته لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عدد كبير من المبادرات منها (أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030».