عاجل: بعد قليل..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL".. لحظات فاصلة ودقات قليلة تفصل طلاب محافظة دمياط عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، حيث تُشير جميع المؤشرات إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد أكد السيد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن كافة أعمال التصحيح والتقدير قد انتهت، وأن لجان النظام والمراقبة تُكثف جهودها حاليًا في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعة النهائية، واستخراج النتائج.

وحرصًا على دقة النتائج، شدد السيد وكيل الوزارة على ضرورة تحري الدقة القصوى خلال عمليات المراجعة، مُؤكدًا على عدم إهمال أي جزء من إجابة الطالب، مع الالتزام التام بتعليمات رئيس لجنة التقدير.

وبينما تزداد عمليات البحث الإلكتروني من قبل الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب موعد الإعلان، تُناشد وزارة التربية والتعليم الجميع بالتريث وعدم الانسياق وراء الشائعات، والانتظار لحين الإعلان الرسمي من قبل الجهات المختصة.



خطوات إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط على النحو التالي:

الاعتماد الرسمي من قبل السيد محافظ دمياط.

رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

توزيع النتائج على المدارس الثانوية.

إتاحة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة أو موقع المديرية.





توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.