محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 06:32 مساءً - اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2%، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3% عن العام الماضي.

بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.