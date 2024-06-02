عاجل- دوت الخليج تنشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - دوت الخليج تنشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، إذ بلغت نسبة النجاح 86.2%.

و ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

اعتمد منذ قليل، اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت نسبة النجاح 86.2%، للبنين 84% والبنات 88.3 %، بزيادة 3% نسبة نجاح % عن العام الماضي، بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وقدم محافظ الإسكندرية، التهنئة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما هنأ أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم، مؤكدًا أن أولياء الأمور السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وبلغ عدد المتقدمين الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب أمام (384) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، وكذلك 78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، وأيضا 44 لجنة بالعجمى، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهنى والتربية الخاصة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية