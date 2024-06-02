وزير الداخلية يؤكد لنظيره الكويتى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة الجرائم المُنظمة والإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 07:29 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، للإستفادة من القدرات التدريبية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

وأعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها، فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.