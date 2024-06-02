نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يلتقي المجموعة الأولى من خطباء المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 2 يونيو 2024م المجموعة الأولى من خطباء المستقبل، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وتضم المجموعة الأولى كلًا من:

١- الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة - ليسانس لغات وترجمة قسم دراسات إسلامية باللغة الإنجليزية - بتقدير جيد جدا - ماجيستير اللغات والترجمة - بتقدير ممتاز.

٢- الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة - ليسانس الدعوة الإسلامية بالقاهرة – بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - تمهيدي ماجستير.

٣- الدكتور/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة - ليسانس الدعوة الإسلامية بالقاهرة – بتقدير جيد جدا - دكتوراة في الشريعة الإسلامية - كلية الآداب جامعة المنيا.

٤- الشيخ/ محمد محمود محمود العدل - إمام وخطيب بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) - ليسانس آداب وتربية قسم اللغة العربية - بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - تمهيدي ماجستير.

٥- الدكتور/ محمد منصور محمد محمود هبالة - إمام وخطيب مسجد المهند - ليسانس دراسات إسلامية وعربية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - دكتوراة في الحديث وعلومه - بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

٦- الشيخ/ أحمد عبد المنعم علي الغنام - عضو بمكتب وكيل الوزارة لشئون الدعوة - ليسانس القرآن الكريم - بتقدير جيد - تمهيدي ماجستير.

٧- الشيخ/ محمد محمد إسماعيل محمد ملكه - عضو بمكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم - ليسانس القراءات وعلومها - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - ماجستير في القراءات وعلومها من كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر - بتقدير ممتاز.

٨- الدكتور/ أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - عضو بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - ليسانس أصول الدين بالقاهرة - بتقدير جيد جدًا - دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن - بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

٩- الدكتور/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة - ليسانس أصول الدين والدعوة بالمنصورة - بتقدير جيد جدا - دكتوراة من كلية الآداب جامعة المنصورة - بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

هذا وقد أكد وزير الأوقاف على إعداد برنامج خاص جدًا لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الخطابية والإعلامية والدفع بهم عبر وسائل الإعلام المختلفة والقوافل الدعوية والندوات والأمسيات الدعوية.

كما أكد وزير الأوقاف أن هذه هي المجموعة الأولى وأن المجال سيكون متاحا لمجموعات أخرى من الأئمة المتميزين الذين ترشحهم المديريات على مستوى الجمهورية ويجتازون بتفوق ومهارة الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك مع استعدادهم للعمل بأي مكان على مستوى الجمهورية والمشاركة الدائمة في القوافل الدعوية بالمناطق الحدودية والمناطق النائية والقرى والنجوع حيثما طلب منهم ذلك.