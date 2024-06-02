نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية للاستشعار تبرز دور الذكاء الاصطناعي في الزراعة بمعرض إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في معرض ومؤتمر إفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا 2024، الذي أقيم بمركز مصر الدولي للمعارض. ترأس الوفد الدكتور إسلام أبوالمجد، حيثما قدّم الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، محاضرة تحت عنوان "إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع نمو المحاصيل تحت الظروف المصرية".

المحاضرة تسلط الضوء على الجهود المبذولة في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاجية وإدارة المحاصيل الزراعية بذكاء، وتطبيقها في الظروف المحلية المصرية. كما أكد الدكتور إسلام أبوالمجد على التزام الدولة المصرية بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي، من خلال تطوير أعمال الرصد والحصر والإدارة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توسيع الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، والتي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والزراعة الذكية والبيانات الكبيرة. هذا التوجه يعتبر ثورة زراعية رابعة تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين الدخل القومي من الزراعة.

يُعتبر معرض ومؤتمر إفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا منصة هامة لاستعراض تطورات القطاع الزراعي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنيات الحديثة. وقد قدمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء خبراتها وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، مع التركيز على دورها في تعزيز القدرات التقنية في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز الإنتاجية والاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.