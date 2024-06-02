وزير الداخلية يبحث مع نظيرة الكويتى سبل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 08:29 مساءً - إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للإستفادة من القدرات التدريبية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .