نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب مصر من الإثنين 3 يونيو حتى السبت 8 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها لدرجات الحرارة غدًا الإثنين 3 يونيو 2024، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على معظم محافظات الجمهورية، بينما سيكون حارًا على السواحل الشمالية ومعتدلًا ليلًا على شمال البلاد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

استمرار الموجة الحارة

حسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ستستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد من الإثنين 3 يونيو 2024 حتى السبت 8 يونيو 2024.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا

فيما يلي توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى في الظل ليوم الإثنين 3 يونيو 2024:

| المنطقة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |

|------------------------------------------|----------------------|----------------------|

| القاهرة الكبرى | 37°C | 24°C |

| الوجه البحري ومدن القناة | 36°C | 23°C |

| الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية | 30°C | 19°C |

| السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري | 31°C | 22°C |

| جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 41°C | 30°C |

| شمال الصعيد والصحراء الغربية | 40°C | 22°C |

| جنوب الصعيد | 44°C | 27°C |

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين 3 يونيو 2024، حيث توقعت نشاط الرياح في بعض المناطق كما يلي:

| المنطقة | سرعة الرياح |

|------------------------------------------|-------------------------|

| القاهرة الكبرى | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |

| الوجه البحري ومدن القناة | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |

| الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية | معتدلة (26 كم/س) |

| السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | نشطة أحيانًا (28 كم/س) |

| جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | نشطة (34 كم/س) |

| شمال الصعيد | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |

| جنوب الصعيد | نشطة أحيانًا (32 كم/س) |