الحكومة تحسم الجدل بشأن تحريك أسعار شرائح الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 09:31 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الدكتور عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن الفاقد من الكهرباء لا يدخل ضمن قراءة العداد، مشددا على أن النسبة لا يستهان بها سواء كان الفاقد المرتبط بالصيانة أو السرقات.

وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة تسعى لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.

وتطرق متحدث الوزراء إلى أن الدولة تتجه لتنفيذ المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، لافتا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بتحريك أسعار أي شرائح في الكهرباء.