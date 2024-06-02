الأرصاد تحذر من موجة حارة طويلة تضرب البلاد حتى هذا الموعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 10:28 مساءً - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة تضرب البلاد بداية من أمس السبت ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت "منار غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، "خلال هذه الأيام نشهد ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات خلال هذا الوقت من العام من 4 إلى 5 درجات".

موجة حارة طويلة

وأضافت "أن هذه الموجة الحارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية ومرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث تسجل القاهرة 36 درجة ولكن المحسوسة أعلى من كده بكثير، وهذه الموجة طويلة قد تتجاوز الأسبوع".

وتابعت "مع نهاية الأسبوع قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية ومحافظات الصعيد ما بين 44 و45 درجة خاصة في وقت الظهيرة، لنشهد أجواء فترة النهار شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية مع ارتفاع في درجات الحرارة في شهر يونيو مع بداية الصيف رسميا يوم 20 يونيو".