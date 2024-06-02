وزير العمل يشارك باجتماع المجموعة العربية المشاركة فى مؤتمر العمل بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 10:29 مساءً - شاركَ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة مساءَ اليومِ الأحدُ، فى فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقى للمجموعةِ العربيةِ المشاركةِ فى أعمالِ الدورةِ 112 لمؤتمرِ العملِ الدولى، التى تبدأُ فعالياتها صباحَ غدٍ الإثنينِ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف، بمشاركةِ 5000 مشاركٍ يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ منْ الحكوماتِ، وأصحابَ الأعمالِ، والعمالُ وذلكَ بمشاركةِ السفيرِ د. أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف، ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ فى " بعثةِ مصرَ " بجنيف، وممثلى أطرافُ العملِ الثلاثةِ العربِ. إذْ يترأسُ الوزيرُ شحاتة وفدُ مصرَ الثلاثى منْ " الحكومةِ وأصحابِ الأعمالِ والعمالِ " فى هذا " المؤتمرِ الدولى " الذى يناقشُ مجموعةً منْ ملفاتِ وقضايا العملِ حولَ العالمِ.

واتفقَ المجتمعونَ فى هذا الاجتماعِ العربى التنسيقى السنوى الذى دعا إليهِ السيدُ فايزْ المطيرى المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ العربيةِ، على بعضِ الإجراءاتِ التنظيميةِ التى تخصُ رئاسةَ المجموعةِ العربيةِ فى المؤتمرِ الدولى، وإلقاءُ كلمةٍ باسمها فى الجلساتِ العامةِ، وكذلكَ تشكيلُ بعضِ اللجانِ الفنيةِ التنظيميةِ، ومنها لجنةُ التنسيقِ والصياغةِ، المنوطَ بها مراجعةُ الصيغةِ النهائيةِ للملاحظاتِ بشأنِ تقريرِ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ عنْ أوضاعِ العمالِ العربِ فى الأراضى العربيةِ المحتلةِ، كما اتفقَ المشاركونَ فى الاجتماعِ التنسيقى العربى على عقدِ ملتقى التضامنِ معَ عمالِ وشعبِ فلسطينَ، ولدعمِ صندوقِ التشغيلِ الفلسطينى،وذلكَ مساءَ يومِ الأربعاءِ منْ هذا الأسبوعِ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ..وكذلك التنسيق بشأن انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

يناقشَ المؤتمرُ الدولى، فى دورتهِ رقمِ 112،داخلَ جلساتهِ، واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ، تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذى يأتى بعنوانٍ : " عقدٌ اجتماعى متجددٌ "، وكذلكَ تقريرُ " العمالِ فى الأراضى العربيةِ المحتلةِ "، ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ، مطروحةً فى اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ، ومنها لجانٌ : " اعتمادُ العضويةِ "، و" تطبيقُ المعاييرِ "، و" الماليةُ "، و" إصدارُ معيارٍ جديدٍ "، و" الشؤونُ العامةُ "، و" العملُ اللائقُ "، و" اقتصادُ الرعايةِ " وغيرها. يشار هنا إلى أن مؤتمرَ العملِ الدولى، تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ فى شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ، بحضورَ رؤساءِ دولٍ وحكوماتٍ، ووزراءُ معنيينَ، وممثلى أصحابُ العملِ والعمالِ، ومنظماتُ دوليةٌ، وحكوميةٌ، وعماليةٌ، يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ.