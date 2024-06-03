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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو الوفد يعتصمون لحين استلام عقود تعيينهم من المؤسسة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتصم عدد من شباب الصحفيين في جريدة الوفد "دفعة تعيينات 2023″، لحين استلام العقود، تمهيدًا لتسليمها لنقابة الصحفيين.
جاء ذلك بعد إصدار إدارة الجريدة والحزب، قرارًا بالتعيين 1 يونيو 2023، واكتشف الزملاء أن العقود تحتاج إلى توقيع آخر من أجل قبولها بنقابة الصحفيين.
وأمد الزملاء أهمية عدم الزج بعم في نزاعات داخلية، يكون مصيرها تهديد 21 أسرة بمؤسسة الوفد، خاصة أن قرار التعيين تم منذ عام.