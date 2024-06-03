نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية التربية النوعية بأسوان تناقش رسالة ماجستير حول مؤلفات كشلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دور كلية التربية النوعية بجامعة أسوان التوعوي والتثقيفي ورسالتها السامية التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن لإعداد جيل من الخريجين يمتلك مهارات تؤهله لمواجهة كافة تحديات العصر .

أُقيمت اليوم بمقر الكلية مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة أم كلثوم شعبان محمود المعيدة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بعنوان دراسة تحليلية في بعض مؤلفات فرديناند كشلر والاستفادة منها في الدراسة للطلاب والطالبات المتخصصين في هذا المجال وذلك بحضور العالم الجليل والفنان الكبير الاستاذ الدكتور حسن عطيه حسن شراره عميد المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) وقد تكللت جهود الباحثة بنجاح كبير، إذ حصلت على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقبل مناقشة الرسالة عقدت ندوة ثقافية تحت عنوان " أثر الفنون في تنمية الوطنية للشعب المصري وذلك بحضور المايسترو العالمي الأستاذ الدكتور حسن عطية شرارة

والذي أكد في محاضرته على أن الموسيقى هي واحدة من الفنون التي تمتلك القدرة على مخاطبة العقل والوجدان والتأثير في مشاعر وأحاسيس المجتمع من خلال قدرتها على توحيد المشاعر والعواطف وتوجيهها نحو حب الوطن.

مؤكدًا على دور الفن عبر العصور في تعزيز روح الانتماء الوطني وغرس القيم والمبادئ السامية التي تعلي من قيمة الوطن، وذلك من خلال الألحان الوطنية والأنغام والأغاني والأناشيد الوطنية والتي تتضمن معاني ورسائل نبيلة تنتقل عبر الأجيال في قالب فني يسمو بروح الإنسان وهويته.

وأكد سيادته علي أن الموسيقى تعتبر قناة تواصل بين الأجيال المختلفة وهي إحدى الوسائل الأكثر فاعلية في التربية الحديثة لما لها من أدوار كبيرة في تنمية شخصية المتعلم والرقي بذوقه الفني وتعميق رؤيته للكون من حوله بالإضافة إلى ترسيخ القيم النبيلة في وجدانه..

وأشار سيادته إلى أن الأغنية الوطنية المصرية كانت ومازالت المحرك الأساسي للحس نحو الوطنية والولاء لهذه الأرض الكريمة مصر الكنانة

وخلال كلمته رحب الدكتور محمد راشد عميد الكلية بتشريف الدكتور حسن شرارة المايسترو العالمي أحد أشهر عازفي الفيولينة في الوطن العربي والذي يعد من الأوائل الذين أسهموا في تكوين أوركسترا الكونسرفتوار السيمفوني وأحد أعلام الموسيقى في الوطن العربي والذي تشرف به المحافل الوطنية والدولية.

وأكد عميد الكلية علي أن انعقاد هذه الندوات يأتي ضمن الأنشطة التي توليها الكلية أهمية كبري لتأصيل الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال استضافة الرموز الوطنية البارزة في مختلف المجالات.

مؤكدا سيادته علي أن الفن سيظل دوما مصدر إلهام وتعزيز للوطنية واهم وسائل القوي الناعمة في تأصيل الولاء والانتماء للوطن.

وفي ختام المناقشة وبناءًا على طلب الحضور، قدم الدكتور حسن شرارة قطعة موسيقية رفيعة المستوى، أضفت جوًا من الإبداع والجمال على الحدث، وأكدت على أهمية الموسيقى في تعزيز الروابط الثقافية والوطنية.

وبعد المناقشة توجه ضيف اسوان بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة لمقابلة السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذي كان في استقبالهم بمكتبه

وأشار سيادته علي أن تشريف المايسترو العالمي حسن شرارة يمثل إضافة قوية وبارزة لمحافظة أسوان

مؤكدا أن مناقشة مثل هذه الرسائل العلمية عن دور الفن في تعزيز الهوية الوطنية المصرية والحفاظ علي التوجهات الوطنية للمصريين منذ عهد الفراعنة جيلا بعد جيل وحتي الان من شأنها أن تزيد من الانتماء والوطنية لدي الأجيال الجديدة.