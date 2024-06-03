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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية ويرافقه المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسام عاشور عضو مجلس النواب.

حيث شملت الجولة تفقد مشروعات محطات رفع مياه الصرف الصحي نزلة الأشطر وزاوية أبو مسلم والمنوات وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه الشهابي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية حامد سلامة، رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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