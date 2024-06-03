نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تجتاح مصر: تحذيرات ونصائح للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تجتاح البلاد اليوم الإثنين، 3 يونيو 2024.

وتوقعت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا على السواحل الشمالية، بينما سيكون معتدلًا ليلًا على شمال البلاد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

- عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: الحالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

- البحر الأحمر: الحالة معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.15 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

| المدينة | العظمى | الصغرى |

|-----------|---------|--------|

| القاهرة | 37 | 24 |

| العاصمة الإدارية | 37 | 23 |

| 6 أكتوبر | 37 | 23 |

| بنها | 37 | 24 |

| دمنهور | 36 | 23 |

| وادي النطرون | 35 | 23 |

| كفر الشيخ | 35 | 23 |

| المنصورة | 35 | 22 |

| الزقازيق | 37 | 23 |

| شبين الكوم | 37 | 23 |

| طنطا | 36 | 23 |

| دمياط | 30 | 22 |

| بورسعيد | 31 | 23 |

| الإسماعيلية | 37 | 21 |

| السويس | 37 | 21 |

| العريش | 32 | 20 |

| رفح | 30 | 19 |

| رأس سدر | 35 | 23 |

| نخل | 35 | 16 |

| كاترين | 33 | 15 |

| الطور | 38 | 26 |

| طابا | 36 | 23 |

| شرم الشيخ | 40 | 27 |

| الإسكندرية | 30 | 22 |

| العلمين | 31 | 21 |

| مطروح | 29 | 21 |

| السلوم | 31 | 23 |

| سيوة | 39 | 25 |

| رأس غارب | 39 | 29 |

| الغردقة | 39 | 28 |

| سفاجا | 40 | 28 |

| مرسى علم | 40 | 27 |

| شلاتين | 38 | 28 |

| حلايب | 36 | 27 |

| أبورماد | 38 | 28 |

| رأس حدربة | 35 | 27 |

| الفيوم | 39 | 25 |

| بني سويف | 39 | 23 |

| المنيا | 39 | 24 |

| أسيوط | 40 | 26 |

| سوهاج | 42 | 27 |

| قنا | 45 | 28 |

| الأقصر | 44 | 27 |

| أسوان | 45 | 29 |

| الوادي الجديد | 44 | 28 |

| أبوسمبل | 43 | 30 |