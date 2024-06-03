جولة مفاجئة للدكتور الخشت للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليات جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:28 صباحاً - د. الخشت يشدد على الالتزام بضوابط الورقة الامتحانية وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب

د. الخشت يوجه عمداء الكليات وقياداتها بالمتابعة الميدانية واتخاذ قرارات فورية لحل أية مشكله وفق الضوابط واللوائح وتحقيق مصلحة الطلاب

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، شملت الجولة كليات التجارة والآداب ودار العلوم.

وصاحب الدكتور محمد الخشت، في جولته، عمداء الكليات الثلاثة والوكلاء، حيث تم تفقد لجان الامتحانات لطلاب الليسانس والبكالوريوس، وحرص الدكتور الخشت، خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى أي ملاحظاتهم، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

كما تفقد الدكتور الخشت سير العمل في لجان الامتحانات، والتأكد من التزامها بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور الخشت على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 بجامعة القاهرة يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.