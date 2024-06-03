مدبولي يفتتح المؤتمر الدولى الثالث والمعرض الطبي الأفريقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:28 صباحاً - يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث.

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأكبر "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" ، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة " ، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الأفريقية.

ويعد مؤتمر "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024" الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ،--فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم .

وتحرص مختلف أجهزة الدولة المصرية على دعم وتنظيم المؤتمر، إيمانًا بأهميته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي .