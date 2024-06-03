سويلم يتابع حالة الرى والموقف المائى بالمحافظات خلال فترة أقصي الإحتياجات المائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم يتوجه بالشكر لجهات الوزارة على التنسيق المتميز وعلى المجهودات الكبيرة المبذولة خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصي الإحتياجات

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- سرعة نهو أعمال التطهيرات على ترع التل والعبيد وبطين والرملة والبحر الصغير بالدقهلية

- عمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراءها

- الإسراع فى تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف

- مرور مسئولي توزيع المياه للتأكد من إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة

- ضرورة إلتزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها

- الإلتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات عند صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى

- إستمرار مرور مسئولي التفتيش الفني على كافة الإدارات والمشروعات بالمحافظات

- متابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها وتحصيل قيمة تبديد المياه

- قيام إدارات التوجيه المائى بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه وأجهزة الزراعة للتأكد من إلتزام المزارعين بتطبيق المناوبات على الترع

- إستمرار المتابعة للأراضى الرملية التي تروى بالغمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها

- الإسراع في طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل وخاصة فى نطاق نيل القاهره الكبرى

- تكثيف أعمال تكريك نهر النيل أمام القناطر الكبرى ، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي لإزالة الحشائش من مجرى النهر وجسوره

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى والموقف المائى بالمحافظات خلال فترة أقصي الإحتياجات المائية الحالية .

وفي بداية الاجتماع توجه الدكتور سويلم بالشكر لجهات الوزارة المختلفة على التنسيق المتميز وعلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصي الإحتياجات .

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات والمعد بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالوزارة ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات على ترعه التل بجنوب المنزلة بإدارة رى شرق الدقهلية ورفع المخلفات على جسور الترعة ، وسرعة نهو التطهيرات على ترع العبيد وبطين وسرعة البدء في تطهير ترع الرملة والبحر الصغير بمحافظة الدقهلية .

كما تم التوجيه لمصلحة الري وأجهزتها المختصة بسرعة إصلاح كوبري البذاري بهندسة ري بحري أجا ، فضلا عن التوجيه لكل من مصلحة الري وهيئة الصرف بالمرور وعمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراء أعمال الصيانة المطلوبة .

وفيما يخص هيئة الصرف .. فقد تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف الزراعية .

كما تم إستعراض البرنامج الزمنى المُعد من الإدارة المركزية لتوزيع المياه لمتابعة المناسيب والتصرفات على الطبيعة وخاصة بالنقاط الساخنة ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة المرور الدوري من مسئولي توزيع المياه على كافة المواقع للتأكد من إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى ، مشدداً على ضرورة إلتزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها ، على أن يكون الإلتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء إدارات الرى عند صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى ، بالتزامن مع إستمرار قيام مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالمرور الدورى على كافة الإدارات والمشروعات بالمحافظات لمتابعة الموقف على الطبيعة ورفع تقارير عن موقف المتابعة .

كما شدد الدكتور سويلم على قيام كافة مسئولي الرى بالمحافظات بمتابعة زراعات الأرز المخالفة بالمحافظات وإتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها ، وإتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه طبقاً للائحة التنفيذية للقانون ، والتأكد من إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فى المناطق المصرح لها فقط بزراعة الأرز لعدم التأثير سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .

و وجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الرى بقيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه وأجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات للتأكد من إلتزام المزارعين بتطبيق المناوبات المقررة على كل ترعة ، مع تكثيف متابعة الإلتزام بالمناوبات خاصة خلال أجازه عيد الأضحى المقبلة ، والتوجيه أيضاً بإستمرار متابعة أجهزة الرى لكافة الأراضى ذات الطبيعة الرملية التي تروى بالغمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها من تحرير محاضر مخالفة وتطبيق غرامات تبديد مياه على هذه الأراضى .

كما وجه سيادته لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالإسراع في إجراءات طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل بشكل عام وفى نطاق نيل القاهره الكبرى بشكل خاص ، مع تكثيف أعمال تكريك مجرى نهر النيل أمام القناطر الكبرى على نهر النيل بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمركز القومي لبحوث المياه ، والتوجيه أيضاً لإدارة حمايه نيل جنوب دمياط بالإسراع في إزالة الحشائش الغاطسة بخور سمنود بمحافظة الغربية ، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي التى تتم لإزالة الحشائش من المجرى المائي للنهر وجسوره .