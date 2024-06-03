نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الأطباء البيطريين: حصلنا على وعد بتوفير 120 ألف فرصة عمل من المهن الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين بشرى إلى جموع الأطباء البيطريين بأنه قد حصل على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ 120 الف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار النقابة في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.

جاء ذلك في إطار سعي النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، لبحث فرص التعيينات لأعضائها، حرصت النقابة على التواصل مع الجهات المعنية لطلب ضم الأطباء البيطريين ضمن التوجيهات التي أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتابع: "نحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، كما تسعى النقابة إلى مناقشة تعيين الأطباء البيطريين مع إدارة الحوار الوطني، لا سيما وأن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان، لا سيما وأن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والحيوان".