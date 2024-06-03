نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لتقديم اعتذارات المشاركة عن امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية إرسال الإدارة العامة للامتحانات، خطابات ندب المعلمين والمعلمات للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة لتقدم أى معلم أو معلمة باعتذار لعدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- تقديم أصل خطاب الندب.

- تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لحالات المرضي بالنسبة للحالات المرضية.

- صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل بالنسبة لاعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى عامين.

- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة بالنسبة لحالة الاعتذار فى وفاة الزوج.

- عمل الزوج بمنطقة نائية يقدم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال علي قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة فى حالة رغبة الزوجة فى الاعتذار.

- صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة للمعلمة التى ترغب فى الاعتذار وزوجها خارج مصر.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية يتم تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهم، حيث يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية.

الزوجة والرقم القومى.