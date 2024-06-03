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الأوراق المطلوبة لتقديم اعتذارات المشاركة عن امتحانات الثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - مع بداية إرسال الإدارة العامة للامتحانات، خطابات ندب المعلمين والمعلمات للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة لتقدم أى معلم أو معلمة باعتذار لعدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- تقديم أصل خطاب الندب.

- تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لحالات المرضي بالنسبة للحالات المرضية.

- صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل بالنسبة لاعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى عامين.

- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة بالنسبة لحالة الاعتذار فى وفاة الزوج.

- عمل الزوج بمنطقة نائية يقدم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال علي قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة فى حالة رغبة الزوجة فى الاعتذار.

- صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة للمعلمة التى ترغب فى الاعتذار وزوجها خارج مصر.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية يتم تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار  أحدهم، حيث يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية.
الزوجة والرقم القومى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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