وزارة العمل تعلن عن مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 12:35 مساءً - جددت وزارة العمل ، دعوتها للشباب من الجنسين الراغبين فى الالتحاق بفرص العمل التي وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (أكاديمية ناس ) ، التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال عقد المقابلات الشخصية للراغبين الذين سجلوا على الرابط الخاص التى أعلنت عنه الوزارة قبل ذلك ، وكذلك الراغبين الجدد فى الالتحاق بتلك الفرص ، وذلك فى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من 11 إلى 13 يونيه الجارى ، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تديرها الأكاديمية ، وذلك من الساعة 9صباحاً حتى 3 ظهراً ، وذلك للعمل على العديد من التخصصات التى تعمل داخل الأكاديمية ، وعلى من يرغب التقديم أو إجراء المقابلة عليه التوجه في الموعد ، يأتي ذلك فى إطار دور وزارة العمل فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد ، قد قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها فى: طوخ، ودمنهور،و مدينة نصر،و الشيخ زايد،و أسيوط، والسويس، وألاسكندرية،و المنصورة،والمنيا،و دمياط،و الوادى الجديد، قنا،و طور سيناء..وذلك بتوفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا ، حسب كل تخصص ، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات،بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" ،وذلك برواتب مجزية يجري تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولى "الأكاديمية" وفقاً لخبرة المتقدمين ..

وأضافت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن التخصصات المطلوبة هي : 45 مدرس شبكات ، و45 مدرس برمجة ، و 45 مدرس إتصالات ، و45 مدرس كمبيوتر، و 45 مدرس عربى ، و45 مدرس لغة إنجليزية ، و 45 مدرس فيزياء ، و 45 مدرس رياضة ، و45 مدرس علوم ، و30 ممرضة ، و30 مسئول دخول إحترافي – خدمة اجتماعية ، و45 مدرس رسم هندسي ، و 45 مدرس كهرباء ، و 45 مدرس انتاج زراعى ، و45 مدرس انتاج حيوانى ، و 45 مدرس أوتوكاد ، و45 مدرس كيمياء ، و 45 مدرس تربية رياضية ، و45 مدرس اقتصاد ، و45 مدرس دراسات إجتماعية ، و 45 مدرس تربية دينية مسيحية ، و30 مدرس لغة ألمانية ..

وأشارت المدير العام ، إلى أن عناوين مقرات المدارس التطبيقية فى المحافظات هى : طوخ : مدرسة وى طوخ أمام مركز الشرطة ، ودمنهور : ميدان جلال قريطم - بجوار الفنيه بنات ، واسيوط : الرحاب أسيوط الجديدة ، والقاهرة : الحديقة الدولية، مدينة نصر،، مدينة نصر، محافظة القاهرة ، والجيزة : مدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية المتقدمة لغات ، والسويس : اخر شارع الأنابيب -مساكن الشهداء عتاقة ، والإسكندرية : 5 شارع ابراهيم شريف متفرع من شارع ابوقير سيدى جابر بجوار مدرسه مصطفى كامل ، والمنصورة : شارع المستشفى الدولى متفرع من عبد السلام عارف بجوار مديرية الصحة ، والمنيا : المنيا الجديدة -الحى الثالث-ميدان محمد على خلف مول كورنر بلازا ، و دمياط :كورنيش النيل بجوار البنك الاهلى -مدرسه إبداء الوطنية للعلوم والتقنية ، والوادى الجديد : الخارجة -شارع انور البارودي -بجوارمدرسه الثانويه الفنيه بنات ، وقنا : مساكن عثمان ،البنك الاهلى فرع الجامعه ،مدرسه وى قنا ، وطور سيناء : مدرسه وى -فرع جنوب سيناء حى النور بجوار مركز شرطة طور سيناء ، والعنانى : داخل مدرسه الثانويه الزراعيه مدينة الفكرية- مركز أبو قرقاص – المنيا ..