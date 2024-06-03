وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض Africa CDC لمناقشة تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 12:35 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC "چون كاسيا"، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والشكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، في حال الاستقرار على اختيار مصر لاستضافة المقر الشمالي للمركز والذي سيعد صرحًا طبيًا مهمًا يخدم عددٍ من الدول الأفريقية في مواجهة الجوائح والتحديات الصحية

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين بحثا فرص المشاركة في بناء الاستراتيجيات والاستفادة من القدرات والخبرات والإمكانيات المصرية، مما يؤكد الريادة الصحية لمصر سواء في إقليم الشمال بشكل خاص أو القارة الأفريقية بشكل عام.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا الحاجة المُلحة إلى التعاون بين مصر والمركز الأفريقي في مجال توطين صناعة الأدوية واللقاحات، من خلال التعاون مع كبرى الشركات ومدينة الدواء في مصر، حيث أكد الجانبان أهمية إيجاد الحلول لمواجهة المشكلات التي تعوق تيسير حركة تبادل الأدوية بين الدول.

وقال "عبدالغفار"، إن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل منصة إلكترونية تقوم من خلالها الدول الإفريقية بالتعريف باحتياجاتها من الأنواع والكميات المناسبة للأدوية، لمعرفة أكثر الأدوية احتياجًا والعمل على توطين صناعتها داخل أفريقيا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه دعوته لوفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، للقيام بإجراء زيارة ميدانية لعدد من شركات الأدوية للتعرف على القدرات المصرية في هذا المجال.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الجانبين ناقشا فرص التوسع التعاون في توطين صناعة أدوية الملاريا والتي تُعد أحد أخطر الأمراض الوبائية التي تواجه الدول الأفريقية، حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى إنتاج هذا النوع من الأدوية في مصر وتصديرها لعدد من الدول الأفريقية مثل أوغندا وجنوب السودان.

ومن جانبه، أكد مدير عام مركز المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، حرصه على التعاون المستمر مع مصر والعمل على تبادل الخبرات خاصة في مجال بناء القدرات وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لتعميم التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي بكافة الدول الأفريقية، كما أكد استعداد المركز في التعاون مع وزارة الصحة المصرية للمشاركة لدعم الخدمات الصحية المقدمة لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.