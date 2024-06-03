مصدر رفيع المستوى ينفي اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 12:35 مساءً - وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى، أمس الأحد، انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وأشار إلى أن الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد المصدر رفيع المستوى، تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميًا تشمل جميع المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.