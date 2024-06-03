وزير الخارجية الإسباني يثمن الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 12:36 مساءً - أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وثمن وزير الخارجية الإسباني الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وشدد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكداً أنه هناك توافق كبير بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وأفريقيا.