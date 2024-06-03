جامعة عين شمس تناقش الشراكات مع المنظمات غير الحكومية

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمى الثانى عشر بعنوان التحالفات والشراكات "استضافت جلسة "الشراكات فى المنظمات غير الحكومية" د. مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة

وأ. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسة الأهلية وم. علاء عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة "بيكيا"، وادار الجلسة أ.د. جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة

وأ.د. أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة.

وابرزت أ.د. جيهان رجب جهود الجامعة فى عقد شراكات متنوعة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل مؤسسة حياة كريمة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من ٢٠٠ بيت فى قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وإطلاق مبادرة الطالب المنتج.

ثم أوضحت د. مروة فخرى دور مؤسسة حياة كريمة وكيف بدأت كحلم شبابي حققته الدولة ليتحول الحلم لحقيقة وكيان مؤسسى يتطوع من خلاله الشباب لدعم المجتمع وتنميته، كما عرفت الحضور بأنشطة مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها وكيف تقوم بتبنى مبادرات متنوعة تهدف للتنمية المجتمعية الشاملة من الجانب الإقتصادي والتوعوي ورفع البنية التحتية لعدد من القرى الأكثر احتياجًا.

موضحة مبادرة " we support " التى تقدم الدعم النفسي والدراسى لمختلف المراحل الدراسية سواء لطلاب المدارس أو الجامعات.

مشيره إلى الشراكة مع جامعة عين شمس فى مختلف الفاعليات والمبادرات والتعاون المشترك خلال القوافل التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أبرز د. طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للمؤسسة الأهلية القوانين المنظمة للعمل الأهلى وتطورها والفرق بين الجمعية الأهلية والمؤسسة المجتمعية، موضحا حقوق المتطوعين فى الحصول على تدريب وتأهيل ودعم وواجباتهم فى العمل بجد وأمانة.

وأشار م. علاء عفيفى إلى مبادرة Bekia والتى تهتم بتدوير المخلفات الصلبة مقابل مبلغ مالى والتى بدأت منذ ٢٠١٩ من خلال تطبيق موبايل يستطيع من خلاله المستفيدين إستبدال المخلفات الصلبه مقابل مبلغ مالى موضحا مميزات تلك المبادرة فى توفير خامات صلبة للمصنع من إعادة تدوير المخلفات وتحقيق عائد مادى للمواطن إلى جانب العائد البيئي الإيجابى وأكد أهمية التعاون المرتقب مع الجامعة.

و تحدث أ.د. أحمد سليم حول دور مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة من خلال عرض تقديمى

واستعراض الهيكل التنظيمي للمركز برئاسة أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور المركز فى تقديم الخدمات داخل وخارج الجامعة من خلال تقديم استشارات إعتماد ومراجعة دراسات الجدوى لعدد من المشاريع القومية منها:

" مشروع " طربول" بالجيزة ومجمع صناعى بشمال سيناء ومصنع إنتاج سيلكون من الرمال البيضاء بجنوب سيناء " إلى جانب خدمات تدريب بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية."

وفى ختام الجلسة أكد جميع المتحدثين أهمية تضافر الجهود المبذولة من جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.