نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. رابط المراجعة النهائية لمادة الإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن رابط المراجعة النهائية فى مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوى للعام الدراسي 2024/2023.

من هنا

يذكر أن طلاب الثانوية العامة يستعدون حاليا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، الأسبوع المقبل يومي الأثنين والأربعاء بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.