وزير الخارجية يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 01:32 مساءً - ثمن وزير الخارجية سامح شكري، موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية، لاسيما بعد اعترافها بدولة فلسطين.

أعرب شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن تطلعه إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المشاورات مع نظيره الإسباني تطرقت أيضا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته تطور العلاقات والتنسيق المستمر والرغبة في تدعيمها على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.

وقال وزير الخارجية "إننا سنستمر في إيجاد فرص مواتية للاستفادة الكاملة من العلاقات، على خلفية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ومع الشركات الإسبانية التي لها رصيد ضخم في إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية".. مضيفا "نحن نتطلع إلى تكثيف ذلك بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجعيها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين".

وحول قضايا البحر المتوسط والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.. أوضح شكري أن مصر تعمل على منع هذه الظاهرة، مبينا أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر وتتحمل عبئا من منطلق الشعور بالمسؤولية وتتطلع إلى المزيد من التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الإوروبي.

وتابع شكري قائلا "إننا ارتقينا بالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة بدعم كامل من إسبانيا، ونتطلع دائما لاستمرار اتخاذ إسبانيا مواقف داعمة لتطوير هذه العلاقة مع الاتحاد الأووربي، نظرا لمعرفة إسبانيا للقضايا التي نتعامل معها في المنطقة والضغوط التي نتعرض لها".