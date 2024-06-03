حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 01:32 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تعديل تركيب وإمتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) إعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/6/8 وبياناتها كالاتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

- إمتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب .