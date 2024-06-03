عاجل:- الرئيس السيسي يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة.

أهداف الحكومة الجديدة



- الأمن القومي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

- بناء الإنسان المصري: وضع ملف بناء الإنسان على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

- المشاركة السياسية: مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

- الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب: تعزيز الإنجازات في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

- الإصلاح الاقتصادي: مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

مهام الحكومة الحالية



أصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.