عاجل:- تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكليف بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة لتحقيق عدد من الأهداف:

- الأمن القومي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

- بناء الإنسان: وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

- المشاركة السياسية: مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

- الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب: تعزيز الإنجازات في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

تشكيل حكومة جديدة 2024

تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة:

- الإصلاح الاقتصادي: مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.

- الحد من التضخم: بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

مهام الحكومة الحالية

كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.