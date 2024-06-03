نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. متحدث الرئاسة يكشف السبب وراء الإبقاء على "مدبولي" رئيسًا للوزراء وتغيير الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ نظرًا لدوره في مواجهة التحديات، مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنفيذ معدلات عالية في مشروع حياة كريمة، وصولًا إلى صفقة رأس الحكمة.

وكشف متحدث الرئاسة أن تغيير الحكومة، جاء نظرًا للحاجة الملحة لتطوير أداء بعض الوزارات الخدمية الاقتصادية، ارتباطًا بطول فترة بقاء بعض الوزراء، أو لمواجهة التحديات.

وقال إن لقاء الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، شمل استعراض تاريخ التعديلات الوزارية السابقة وفلسفتها، واستعراض إنجازات الحكومة الحالية، وتقديم الشكر لها، بالإضافة إلى مناقشة فلسفة التغيير القادمة، والتي ستكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات، والتوسَع في وظيفة نائب الوزير.